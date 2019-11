Jótékonyság

Indul a XVI. Erdélyi Mikulástúra, idén 19 tonna adománnyal

Pénteken indul a XVI. Erdélyi Mikulástúra, Dunaföldvárról 19 tonna adományt juttatnak el december első hetében Erdély hetvenkét településére. 2019.11.28 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők összegzése felidézi, hogy a karitatív akció tizenhat évvel ezelőtt Szekszárdról indult először Böjte Csaba árvaházaiba, Dévára és Szászvárosba. Akkor még rokoni, baráti adományokkal voltak a kocsik megpakolva. Ahogy nőtt a gyermekotthon-hálózat, úgy nőtt a Mikulástúra csapata és az adományok mennyisége is.



Idén már harminc tagú csapat juttatja el a 18 kisteherautónyi adományt Erdély hetvenkét települése mellett Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Kovászna kórházaiba is. A 19 tonnányi ajándék között 2500 Mikulás-csomag is megtalálható - tartalmazza a közlemény.



Az adományokat iskolai, egyházi és munkahelyi gyűjtésekből, magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. Támogatás az ország több települése mellett Svájcból és Németországból is érkezett.



A közlemény szerint tíz éve már rajz- és esszépályázatot is hirdetnek a szervezők a programhoz kapcsolódva. A pályaműveket az erdélyi gyerekek a Mikulásnak adják át, Magyarországon pedig egy paksi szakképző iskola diákjai döntenek a nyertesekről. Idén a 28 különdíjasnak egyhetes csobánkai táborozási lehetőséget biztosítanak a szervezők.