Rablás

Megtörtént a német történelem egyik legnagyobb műkincsrablása

hirdetés

Miután az évtized bűncselekményét elkövették Ausztriában, betörtek a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárába Drezdában. A szászországi tartományi rendőrség Twitter-oldalán azt közölte, egyelőre nem tudják, mekkora a kár, de mozgósították a tartományi bűnügyi hivatal (LKA) helyszínelő szakértőit.

Heute morgen gab es einen Einbruch in das historische Museum #GrünesGewölbe in #Dresden. Aktuell ist unsere Tatortgruppe des #LKA im Einsatz und untersucht den Tatort. Aussagen zum Stehlschaden sind noch nicht möglich. Im Laufe des Tages folgen weitere Informationen. pic.twitter.com/M9Lk6STjPz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 2019. november 25.

Az első német sajtójelentések szerint az eset igen súlyos, meglehet, hogy a második világháború utáni német történelem legnagyobb szabású műkincsrablása történt a múzeumként működő drezdai uralkodói palota (Residenzschloss) kincstárában, a Grünes Gewölbe (Zöld boltozat) elnevezésű épületrészben, amelyben páratlan történelmi emlékeket és felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat állítottak ki.



A Bild című lap értesülése szerint a betörők antik ékszereket és drágaköveket tulajdonítottak el, nagyjából egymilliárd euró (335 milliárd forint) értékben. Hajnalban hatoltak be a kincstárba egy ablakon keresztül, előtte az épület közvetlen közelében felgyújtottak egy áramelosztó állomást, ami miatt akadozott a környék áramellátása.



A bűncselekményt elítélte Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy nem csupán az állami műtárgygyűjteményt lopták meg, hanem „minket, szászokat is”.



A kincstárban olyan értékeket őriztek, amelyekért Szászország évszázadok alatt keményen megdolgozott, és nélkülük nem lehet megérteni a szász történelmet – tette hozzá a politikus.



A helyenként zöldre festett boltozatáról elnevezett kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás – ékszerek, dísztárgyak, bútorok – gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált.



A palota, és benne a kincstár, a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét.