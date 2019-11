Kultúra

Több mint 150 tétel a Falra fel! plakátaukción

Több mint 150 tételt, köztük zenei, filmes, reklám- és kiállítási plakátokat kínál a Falra fel! plakátaukció, amelyet kedden tartanak a budapesti Próféta Galériában.

Az MTI-hez elküldött közlemény szerint az aukció különlegessége, hogy a magyarországi plakátszcéna egyik legjelentősebb, napjainkban is alkotó Kemény György Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész munkáira is licitálhatnak az érdeklődők.



Mint írják, a tételek között olyan külföldi filmklasszikusok plakátjai is szerepelnek, mint a Ponyvaregény, a Kill Bill, a Jackie Brown, a Rocky, a Bosszúállók, a Farkasokkal táncoló, a Sissi, a Dühöngő bika, az Evita, a Kelly hősei, a Ryan közlegény megmentése, a Szelíd motorosok, a Sörgyári capriccio vagy a Csillagok háborúja. Ezeken kívül számos James Bond-film posztere közül is válogathatnak az érdeklődők.



A neves magyar filmalkotásokat többek között A londoni férfi, a Bohóc a falon, a Hattyúdal, az Apa, a Szerelmem, az Elektra, a Körhinta, a Meteo, a Szikrázó lányok, a Vuk, a Szaffi, a Süsü, a sárkány, valamint a Hugó, a víziló képviselik az anyagban.



A zenei plakátok között megtalálhatók a Beatles, Elvis Presley, a Queen, a Sziámi, a Bizottság, a Test Department és a Sex-e-pil falragaszai. A jelentős számú reklám- és propagandaplakát között múlt századi és napjainkban készült példányok egyaránt szerepelnek, így a Pepsi, a Turul kóla, a Nemzetközi Tejnap vagy éppen az Országos Mezőgazdasági és Tenyészállatvásár plakátjaira is licitálhatnak az érdeklődők.



Az aukció a Múzeum Antikvárium, a Plakátfiú és a Gallery 567 szervezésében valósul meg - olvasható a tájékoztatóban.