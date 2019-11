Programajánló

Ludwig Mittelhammer énekel a Pannon Filharmonikusok pécsi koncertjén

Ludwig Mittelhammer, a jövő egyik nagy reménysége énekli a baritonszólót a Pannon Filharmonikusok november 28-i koncertjén a pécsi Kodály Központban. 2019.11.23 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az együttes MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Vándorutak című koncerten fellépő énekes Gustav Mahler Egy vándorlegény dalai című művet adja majd elő. Kiemelték: Ludwig Mittelhammer rövid idő alatt egyre komolyabb sikereket ért el a különböző nemzetközi énekversenyeken.



A kommünikében jelezték, hogy az előzetesen meghirdetettekkel ellentétben betegség miatt Gilbert Varga vezető karmester helyett a zenekar állandó karmestere, Vass András dirigálja a Vándorutak című estet. A műsor is változik; az előzetesen meghirdetett Johannes Brahms D-dúr szerenád című mű helyett Brahms III. szimfóniáját és a Magyar táncokat (No. 3; 7; 10) hallhatja a közönség az est második felében.



A koncertről bővebb tájékoztatás olvasható a jegyinformációkat is tartalmazó pfz.hu internetes oldalon.