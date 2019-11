Kultúra

Több mint 25 millió forintért kelt el egy Fabergé-készlet a BÁV árverésén

Több mint 25 millió forintért kelt el egy Fabergé-kiöntőgarnitúra a BÁV őszi aukcióján, amelyen Gulácsy Lajos Romantikus tája mellett Munkácsy Mihály egyik tanulmánya is magas áron cserélt gazdát. 2019.11.21 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint Peter Carl Fabergé francia származású orosz ékszerész akkor vált híressé, amikor III. Sándor cár egy különleges húsvéti ékszerdobozt rendelt tőle 1885-ben. A világhírű tojások mellett azonban ékszerek és használati tárgyak is kikerültek a Fabergé-műhelyből. Ilyen volt többek között az az 1900 körül készült kiöntőkészlet is, amely a BÁV őszi árverésén 25,2 millió forintért kel el. Az aranyozott ezüstkannát, cukortartót és tejkiöntőt hagyományos orosz stílusú rekeszzománc technikával készült virágmotívumok díszítik.



Ezzel a magas árral kétségkívül ez a Fabergé-kiöntőgarnitúra lett az idei szezon legdrágább műtárgya. A hazai műtárgypiacon eddig csak a Zsolnay-kerámiák tudtak ilyen magas eladási árat elérni. A rekorder Zsolnay Miklós saját használatra készült kandallója, amely 26,4 millió forintért került a pécsi Gyugyi Gyűjteménybe a BÁV 2016-os árverésén - idézi a tájékoztató Kovács Ádámot, a BÁV kereskedelmi igazgatóját.



Gádor István, a modern magyar kerámia megalapítójának hagyatékából új életműrekordot ért el 1,44 milliós eladási árral a művész szobrászi gyökereiből táplálkozó nagyméretű térplasztikája, míg a Picassót idéző, halakkal díszített art deco padlóváza 1,32 millió forintért kelt el. Gádor további alkotásai is jelentős áremelkedések mellett cseréltek gazdát, és ugyancsak életműrekordot ért el Gorka Lívia Maghasadás című alkotása, amelynek árát 1,8 millió forintnál ütötték le.



Mint írják, a porcelánoknál most először kerültek modern Zsolnay-kerámiák árverésre. Török János nagyméretű házaspárja 2 millió forintért, a Nagy Márta által 2002-ben tervezett Áradás pedig 1,3 millió forintért cserélt gazdát.



A kétnapos árverésen, a megszokott módon, a festmények hozták a legnagyobb leütéseket. A legdrágábban Gulácsy Lajos Romantikus tája kelt el 45,6 millió forintért. Munkácsy Mihály egyik legismertebb alkotásához, a Zálogházhoz készült tanulmánya 33,6 millió forintért cserélt gazdát, míg Mészöly Géza híres félbevágott festményének egyik felét 21,6 millió forintért árverezték el. A Gádor István hagyatékból származó Pekáry István-festmények is jól szerepeltek az árverésen, közülük a Vasárnap című alkotás 9 millió forintért talált új gazdára.



Az árverésen a legnagyobb áremelkedést egy 1870 körül készült magyar királyi testőrkard érte el, amely tízszeres áron, 1,5 millió forintért kelt el, de élénk licitharc mellett talált új gazdára egy német tacskót ábrázoló kisplasztika is, amely 80 ezer forintról indulva majdnem tízszeres áron, 780 ezer forintért kelt el.



A műtárgyak közül egy 12 személyes ezüst evőeszközkészletet 3,1 millió forintért, míg egy több mint háromkarátos briliánssal ékített szolitergyűrűt 2,6 millió forintért árvereztek el - írták a tájékoztatóban.