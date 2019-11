Kult

Noah Hawley rendezi a következő Star Trek-filmet

Noah Hawley, a Fargo-tévésorozat Emmy-díjas alkotója rendezi a következő Star Trek-filmet, amelyben James T. Kirk kapitány (Chris Pine) és űrhajójának legénysége is visszatér a filmvászonra. 2019.11.21 15:15 MTI

A The Hollywood Reporter értesülése szerint a negyedik Star Trek-epizódban Pine mellett Zachary Quinto és Zoe Saldana is játszik majd a Paramount filmjében.



A Paramountnál a 2016-ban bemutatott Star Trek: Mindenen túl című epizód óta készítik elő a negyedik részt. A forgatás azonban az eredeti tervekhez képest elcsúszott, főleg a film költségvetésével kapcsolatban felmerült problémák miatt.



Egy ponton az is szóba került, hogy S. J. Clarkson rendezheti majd a negyedik részt, s ezzel először lett volna női rendezője egy Star Trek-filmnek. A lap szerint ez a negyedik epizód nem az a Start Trek-film, amivel kapcsolatban Quentin Tarantinót emlegették korábban.



Hawley saját, 26 Keys produkciós cégén keresztül producere is lesz a Star Trek 4-nek J. J. Abrams Bad Robot produkciós cége mellett. A Star Trek-filmsorozatot Abrams indította újra 2009-ben, és ő rendezte az első két epizódot is. A harmadik részt Justin Lin rendezte.