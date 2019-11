Programajánló

Öt év után új dalokkal jelentkezett a Ladánybene 27. Magyarország legrégebbi reggae zenekara Zárd ki a világot! címmel háromszámos kislemezt tett közzé, amelyben a békét, a szeretetet, a tiszteletet és az összefogást hirdetik. 2019.11.20 21:30 MTI

A jamaicai műfaj hazai meghonosítójaként ismert együttes legutóbbi albuma, az Offenzíva 2014-ben jelent meg. Azóta az LB27 kilencfős felállása négy helyen is átalakult - szerepel a menedzsment által az MTI-hez eljuttatott kommünikében.



A jövőre 35 éves Ladánybene 27 az új dalok írásakor újfajta munkametódust használt: míg korábban több hónapos próbaidőszak alatt született meg egy szám, most a fő zeneszerzők, László M. Miksa (ének), Bokó Zoltán és Fűri Tamás (billentyűs hangszerek) szinte készre vágták a zenei ötleteket. Fűri egyike az elmúlt időszakban érkezett tagoknak, akárcsak Bolla Gábor (harsona), Péter Zoltán (trombita) és Hertelendi Anna (dob), utóbbi az LB27 basszusgitárosa, Hertelendi "Rasta" István lánya. Az együttes vezetője Bodnár Tibor (gitár), tag még Pásztor Ákos (szaxofon).



A felvételek az Origo Studióban készültek, két dal (Zárd ki a világot!; Ugyanaz a hang) szövegét László M. Miksa írta, a harmadik, Műanyag nyár szám esetében a zenekar egykori alapítója, Tóth "Tádé" Gábor a szövegíró. Az album címadó dalához, a Zárd ki a világot!-hoz klipet is forgattak, részben az idei Reggae Campen.



Az LB27 indulásakor, az 1980-as évek közepén egyedül játszott reggae-t Magyarországon. A debütáló lemez 1991-ben - rajta a Rastafari - már meghozta az ismertséget. Ez volt az első magyar reggae-album, két évvel később jött a második korong, arról a Szedegetem lett nagy sláger. A csapat a kezdetektől szervez nyaranta reggaetábort; utóbbi 1999 óta fesztivállá nőtte ki magát. A zenekar tagjai kétszer is jártak Jamaicában, a műfaj őshazájában, és többször találkoztak a néhai Bob Marley zenekarával, a Wailersszel.