Gigabuli

Turnéra készül a Mötley Crüe

Az Egyesült Államok stadionjaiba tervezett turnén a Def Leppard angol és az amerikai Poison rockegyüttes is csatlakozik. 2019.11.20 06:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Újra turnéra indul az Egyesült Államokban a Mötley Crüe amerikai glam metal együttes, kevesebb mint öt évvel azután, hogy világ körüli koncertsorozattal búcsúzott el rajongóitól.



A 2014-2015-ös búcsúturnét megelőzően a banda tagjai szerződésben rögzítették, hogy többé nem turnéznak együtt. Egy hétfőn közzétett videóban azonban látványosan megsemmisítették a dokumentumot - írja a BBC hírportálja.



"A szerződés most érvényét vesztette, mivel a rajongók új nemzedéke töretlenül követeli, hogy a banda újra összeálljon" - írta közleményében a zenekar.



Az Egyesült Államok stadionjaiba tervezett turnén a Def Leppard angol és az amerikai Poison rockegyüttes is csatlakozik a Mötley Crüe-hoz.



A pontos dátumokat és helyszíneket később jelenti be az együttes.



Tommy Lee dobos, Mick Mars gitáros, Vince Neil énekes és Nikki Sixx basszusgitáros 158 koncertet adott a 2014-2015-ös Final Tour keretében, amelynek utolsó állomása Los Angelesben volt 2015. december 31-én.