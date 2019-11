Kult

Ezeket árverezik el Andy Vajna legendás tárgyaiból

Mint ismeretes, Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye korábban bejelentette, hogy aukcióra bocsátja elhunyt férje személyes tárgyait, a bevétel egy részét pedig jótékony célra kívánja fordítani.



A Blikk cikke szerint az árverést már meg is hirdették, december 7-én lesz a belvárosi Nagyházi Galériában, ahol november 23-tól egy hétig meg is tekinthetőek a felkínált tárgyak egy kiállítás formájában, de az árverés katalógusa már most elérhető a galéria honlapján.



A katalógus online változatában közelebbről is megismerkedhetünk Andy Vajna elegáns és egyedi bútoraival, bélyeggyűjteményével, Bentley-jével, és filmes relikviáival, köztük a Rambo-késekkel is, festményekkel, szobrokkal, fotókkal.