Charlotte Brontë egy ifjúkori munkáját szerezte meg a Brontë múzeum

2019.11.19 MTI

Charlotte Brontë egy 14 éves korában írt könyvét vásárolta meg a brit Brontë múzeum - számolt be róla a BBC News hétfőn.



A miniatűr kötetet, amelynek címe The Young Men's Magazine, egy párizsi aukción vette meg 600 ezer euróért (201 millió forintért) a múzeumot üzemeltető Brontë Társaság, amely adományokból gyűjtötte össze a szükséges összeget.



A könyv a Brontë család egykori haworthi házában berendezett Brontë Parsonage Múzeumba kerül, Nyugat-Yorkshire-be.



A kötet egyike annak a hat "kis könyvnek", amelyeket Charlotte Brontë, a három Brontë nővér közül a legidősebb írt 1830-ban. A könyvek közül öt maradt fenn, négy már a múzeum tulajdona volt.



A kis könyvek Charlotte játékkatonáinak készültek. A történetük egy képzeletbeli világban játszódik, amelyet Üvegvárosnak neveztek el.



A Brontë Társaság igazgatója, Kitty Wright elmondta: el voltak szánva rá, hogy mindenáron megszerzik a 189 éve született könyvet a Brontë múzeumnak. Hozzátette, hogy a világ minden tájáról kaptak támogatást az adománygyűjtés során, több mint ezren küldtek pénzt a könyv megvásárlására, köztük olyan hírességek is, mint Judi Dench színésznő, Jacqueline Wilson és Tracy Chevalier írók.



A Yorkból származó, Oscar-díjas Dench, a Brontë Társaság elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy ezek a kis könyvek egy varázslatos világra nyitnak ajtót, és a képzeletbeli világot megalkotó Brontë nővérek írói ambícióiról is árulkodnak.



A múzeum igazgatója, Ann Dinsdale harmincéves pályafutása fénypontjának nevezte az egyedülálló kézirat megszerzését.



A 35 milliméterszer 61 milliméteres, 20 oldalas kis kötet a múzeum szakértői szerint azért is izgalmas, mert már előrevetíti Charlotte Brontë 17 évvel később született Jane Eyre-jének híres jelenetét Bertha és Edward Rochester között.