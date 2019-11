Kultúra

Másolatnak vélt Botticelli-festményt azonosítottak eredetiként Cardiffban

Egy korábban másolatnak vélt négyszáz éves festményről derült ki, hogy valójában eredeti Botticelli. A firenzei mester Madonna-portréját a wales-i Nemzeti Múzeum gyűjteményében sikerült azonosítania a szakértőknek. 2019.11.14 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Madonna gyermekével című festmény eredetiségét a BBC Four csatornán futó Nagy-Britannia elveszett mesterművei című művészeti program stábjával dolgozó szakértők igazolták.



A négyszáz éves festmény a jótékonyságáról ismert néhai Gwendoline Davies műpártoló gyűjteményének darabja volt. A Madonnát ábrázoló képet sokáig rossz Botticelli-másolatnak vélték.



A műsor egyik házigazdája, Bendor Grosvenor elmondta: már akkor megragadta a nőalak arcának különleges szépsége, amikor először meglátta a képet a múzeum raktárában. A mű egyes részei Botticelli híres alkotására, a Vénusz születésére emlékeztették - idézte fel.



"Most már meg vagyok győződve arról, hogy Botticelli fontos szerepet játszott a festmény születésében, és nagyon örülök, hogy ezt a képet a közönség is megtekintheti egy kiállításon" - fűzte hozzá.



A festményt Davis adományozta a cardiffi Nemzeti Múzeumnak. Bár a műgyűjtő mindig is hitt benne, hogy eredeti Botticelli, eddig úgy vélték, hogy tévedett.



A szakértők elemzése, egyebek mellett a mű alsó rétegeit feltáró infravörös technikával készült fotók viszont kimutatták a firenzei mester műtermének jellemzőit, és kiderült, hogy szinte bizonyosan Botticelli dolgozott a képen.



"A festmény már galériánkban látható, és reméljük, csapatostul jönnek a rajongók,hogy gyönyörködjenek a mesterműben" - fogalmazott Adam Webster, a múzeum vezető restaurátora.