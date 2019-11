Kult

'Alighanem egyedül fejezem be az utat' - 87 évesen válik Vitray Tamás

"Általában nem szoktam 87 évesen válni, de a sors másként rendelte. Nincs bennem gyűlölet, nincs bennem harag. Alighanem egyedül fejezem be az utat, ami még hátravan" - fogalmazott a Story magazinnak adott interjúban Vitray Tamás tévés legenda.



"Nem félek az egyedülléttől" - tette hozzá Vitray, aki sok évvel ezelőtt már kipróbálta az agglegényéletet, "bár igaz, ami igaz, akkor még jóval fiatalabb voltam".



A legendás tévés azt is elárulta, a bíróságnak nem lesz nehéz dolga, ugyanis már az anyagiakban is megállapodtak feleségével.



"Végül is mindig egy nő dönti el, hogy merre. Tamás elbűvölően okos, bölcs és érzékeny ember. Harminckét éve élünk együtt, azóta nálunk egy hangos szó, összezördülés nem volt. Azt viszont biztosan tudom, ha fiatalon találkozunk, egy percig nem maradtunk volna együtt" - mondta el a lapnak Vitray felesége Kállay Bori.