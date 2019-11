Kultúra

Cottbusban fesztiváldíjat kapott Szőcs Petra filmje, a Déva

A kelet-európai filmeknek kiemelt figyelmet szentelő németországi filmfesztivált minden évben novemberben rendezik meg. A filmmustra idei programjában Close Up HU címmel külön válogatásban szerepeltek a közelmúlt magyar filmjei, rövidfilmek és egészestés alkotások.



A november 4. és 10. között megrendezett fesztiválon mások mellett Reisz Gábor Rossz versek, Szász Attila Apró mesék, Kostyál Márk Kojot és Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című filmjét is vetítették - olvasható a mustra honlapján.



A közlemény szerint a szombati díjátadón a Déva a Dialog-díjat kapta. A 3000 euróval (egymillió forinttal) járó elismerést, amelyet a kultúrák közötti elfogadásról szóló filmnek ítélnek oda, a német külügyminisztérium támogatta.



A Dévát a Titanic Filmfesztiválon mutatták be októberben, alternatív forgalmazásban november végétől már látható lesz, decembertől a mozik is vetítik. A film forgalmazását a Magyarhangya segíti.