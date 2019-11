Kult

Több mint 230 ezer dollárért kelt el a néhai Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése

2019.11.10 16:14 MTI

Az aukció szervezői mintegy 200-400 ezer dollár összbevételt vártak, amely végül meghaladta az 1,8 millió dollárt. A bevétel 60 százalékából a tavaly öngyilkosságot elkövetett Bourdain felesége és gyermeke részesül, 40 százalékát az Amerikai Konyhaművészeti Akadémia új Anthony Bourdain ösztöndíjára fordítják.



Az aukció legdrágább tétele lett a 2016-ban Bourdain számára acélból és meteoritból készített különleges kés, amelynek értékét négy-hatezer dollárra becsülték a szakértők. 231 250 dollártért kelt el 55 licit megtétele után - olvasható a The Independent című brit napilap honlapján.



Kelendőnek bizonyult Bourdain nevével ellátott haditengerészeti zubbonya is, amelyért 171 150 dollárt fizetett egy gyűjtő.



Anthony Bourdain 2018 júniusában strasbourgi hotelszobájában akasztotta fel magát. A sztárséf, aki a CNN népszerű gasztronómia sorozata, A nem séfnek való vidék házigazdája volt, a sorozat új epizódját forgatta a francia városban. A tévés személyiségnek több bestsellere is megjelent. Házigazdája volt a Food Network A bolygó amerikai, valamint a Travel Channel Anthony Bourdain - fenntartások nélkül című Emmy-díjas műsorának is.