Nyolc magyar tervező nyert idén Red Dot díjat

Nyolc magyar tervező nyerte el idén a nemzetközi dizájn legrangosabb elismerésének számító Red Dot díjait.



A hatvanöt éves múltra visszatekintő Red Dot Awards a világ legnagyobb és legtekintélyesebb dizájn- és formatervezési díja. A több ezer pályázó között a világ legnagyobb vállalatai is megtalálhatók; ebben az évben 8697 induló közül választotta ki a 24 tagú nemzetközi zsűri a tizenhét kategória legjobbjait - közölte az MTI-vel a Graphasel Design Studio, amely idén az Opera Gin Budapest számára tervezett arculatért nyerte el a díjat.



A kézműves magyar gin arculata a Red Dot márka kommunikáció kategóriájában érdemelte ki az elismerést. Szintén ebben a kategóriában kapott díjat a budapesti Costes étterem menükártyája (tervező: studio NUR), a Budapest Giftbook lapozó (tervező: Vörös Botond), a Boldogság Naptár (tervező: Puskás Marcell), valamint az activé FiberShake ital csomagolása (tervező: Melher Dóra).



Termékdizájn kategóriában díjazták a Sebő Gyula által tervezett Julius K9 kutyahámot, amely már kereskedelmi forgalomban is kapható.



A prototípus szintű terveket felvonultató termékterv kategória idei magyar díjazottjai a Slé szánkó (tervező: Miklósi Ádám) és a felhasználójának egyedi azonosítására is képes Birosign toll (tervező Nagy Ádám) lettek.