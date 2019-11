Programajánló

November 8-án kezdődik a Rising Stars a Müpában

A Goldmund Vonósnégyes, Magnus Holmander klarinétos, Joao Barradas harmonikaművész, Pablo Ferrández csellista és Simon Höfele trombitás lépnek fel november 8. és 11. között a Rising Stars programsorozatban a budapesti Müpában. 2019.11.02 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Hangversenytermek Szervezete (ECHO) 1995-ben elindított Rising Stars sorozatában a szervezet tagjai évente újabb és újabb fiatal, tehetséges muzsikusokat delegálnak európai hangversenyturnéra a tagintézmények hangversenytermeibe. Az ECHO-tagok között található az amszterdami Concertgebouw, a párizsi Cité de la musique, a londoni Barbican Centre és 2010 óta a Müpa is.



A Müpa közleménye szerint a Rising Stars-koncertek különlegessége többek között abban rejlik, hogy a muzsikusok eljátszanak egy, külön az ő részükre komponált kortárs művet, amelyet az ECHO rendelt meg. A Müpa így az előző évekhez hasonlóan idén is több magyarországi ősbemutató helyszíne lesz a fesztiválon.



A német Goldmund Vonósnégyes Mendelssohn és Haydn egy-egy vonósnégyese mellett a bolgár származású, Nagy-Britanniában élő komponista, Dobrinka Tabakova művével készül. A svéd Magnus Holmander zongorapartnere a svéd-kínai David Huang lesz azon a hangversenyen, ahol Brahms, Donizetti és Bassi, valamint Molly Kien bemutatója hangzik majd el.



Valódi zenei csemegének ígérkezik a portugál Joao Barradas harmonikaestje, hiszen a mindössze huszonhét éves muzsikus a barokktól napjainkig született művekből válogatta össze műsorát. A Stradivari-hangszeren játszó spanyol Pablo Ferrández Beethoven A-dúr csellószonátáját és Bruch Kol Nidrei című művét mutatja be, valamint Antón García Abril desde el grito del silencio (a csend sikolyától) című művét játssza Luis del Valle zongorista kíséretével.



A sorozatot Simon Höfele trombitaművész zárja zongorakísérője, Frank Dupree társaságában: az ECHO felkérésére íródott Milky Way című Miroslav Srnka-mű mellett Debussy és Gershwin ismertebb darabjai, valamint Ligeti, Nyikolaj Kapusztyin és Daniel Schnyder egy-egy kompozíciója is elhangzik.



A koncertek után pódiumbeszélgetésekkel és dedikációkkal várják a közönséget.