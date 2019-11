Elismerés

A zene városa címmel tüntette ki Veszprémet az UNESCO

Az elismerést a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címmel és az UNESCO kreatív városok hálózatának tagságával érhette el. 2019.11.02

A zene városa címmel tüntette ki Veszprémet az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO - jelentette be közleményben a város polgármestere csütörtökön.



Porga Gyula (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott: Veszprém nem egy-egy világszerte ismert zenekarral vagy eseménnyel büszkélkedhet, hanem azzal, hogy zeneszerető város. Veszprémben nemcsak a profik, a nagy nevek, a tömegesemények a fontosak - persze az Utcazene Fesztivál, a VeszprémFest és az Auer Fesztivál is kiemelt helyet foglal el a város életében -, hanem az is hogy a zene mennyire része a mindennapoknak, hányan játszanak amatőrként vagy kedvtelésből hangszeren, hogyan épít a zene közösségeket, tölti meg tartalommal a város lakóinak mindennapjait, hogyan használják a zenét az oktatásban, a szabadidő színvonalas eltöltésében.



Hozzátette: a veszprémi stratégia kulcsgondolata a részvétel - mindegy milyen szerepben, műfajban, életkorban -, mert a zene a társadalom és az egyén szintjén is sokat tesz hozzá az élethez. Ezért szeretnének a városban a zenélést elősegítő közösségi helyszíneket létrehozni, zenetanulást ösztönözni, inspiráló eseményeket hozni a városba - közölte.



Az UNESCO által alapított elismerést Veszprém a polgármesteri közlemény szerint a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címmel és az UNESCO kreatív városok hálózatának tagságával érhette el.



Veszprém olyan városok közt szerepel az elnyert címmel, mint Liverpool, a Beatles városa, Mannheim, amely a Popakademie, Európa egyetlen könnyűzenei egyetemének otthona, a kolumbiai főváros, Bogota, a jamaicai Kingston, a reggae fővárosa, a spanyolországi Sevilla, a flamenco hazája, az olaszországi Bologna vagy az amerikai Kansas City, illetve a régióból a lengyelországi Katowice, a csehországi Brno és a szerbiai Vranje.