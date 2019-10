Tévedés

Moliére email-címét keresi egy színház művészeti titkára, hogy szerzői jogi kérdéseket tisztázzon vele

A temesvári német színház művészeti titkára azáltal került a figyelem középpontjába, hogy kitartóan keresi a nagy francia drámaíró, Molière e-mail címét, hogy szerzői jogdíjakat tisztázzon vele. Azt hihetnénk, hogy ez biztosan valamilyen médiahack, amellyel egy előadást akarnak rendhagyó módon népszerűsíteni, de erre egyelőre semmi sem utal.



Az e-mail címet kereső hölgy akkor sem kapcsolt, amikor a sajtó rákérdezett, ugyan mit akar a modern komédia megteremtőjétől. Sőt, azt remélte, hogy az újságíróktól megszerzi a 346 éve halott szerző elérhetőségét - számolt be a tragikomédiáról a Főtér.ro oldal.



Nevetséges az eset, de meglepően jól szemlélteti azt, amit a kulturális minisztérium egyik államtitkára, Ion Ardeal Ieremia állít, miszerint komoly gondok vannak a korábban presztízzsel bíró temesvári német színháznál, és Nicolae Robu temesvári polgármester semmit sem tesz a helyzet megoldása érdekében. Jelenleg egy olyan személy igazgatja az intézményt, aki előtte egy csirkefarm, azelőtt pedig egy a harisnyagyár mérnöke volt, és aki nyilvánvalóan nem alkalmas egy kulturális intézmény vezetésére. Ioan Boldurean két év alatt inkompetens alkalmazottakkal töltötte meg a színházat, akik még csak a német nyelvet sem ismerik. Amióta átvette a vezetést, az eredetileg német nyelvű színház csak románul népszerűsíti az előadásait.



Egyhamar kevés az esély arra, hogy vezetőségi csere történjen az intézménynél, mivel jogvita áll fenn a korábbi igazgató és a városvezetés között a szervezeti struktúra kapcsán. Így továbbra is pozícióban maradnak az olyan tehetséges alkalmazottak, mint amelyik Molière e-mail címét is keresi.