Csokoládéfesztivált rendeznek Szolnokon

Tizenöt standon tizenegy kiállító mutat be csokoládékat, bonbonokat, cup cake-eket és egyéb édességeket november 9-én és 10-én a Szolnoki Csokoládéfesztivál és Nemzetközi Találkozón az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban - közölte a szervező kulturális központ ügyvezető igazgatója kedden az esemény sajtótájékoztatóján.



Molnár Lajos Milán elmondta: a tavaly csaknem ötezer ember által látogatott fesztiválon a nemzetközi rendezvényeken díjakat nyert édességeket ismerhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, emellett családi programokkal is készülnek. Hozzátette: virtuális játékok, bábelőadás, gyermekkoncert, könyvbemutató, cukrász workshop színesíti a fesztivált.



Kiemelte, hogy a 2010-ben indult fesztiválon világversenyeken is bizonyított, díjnyertes kézműves csokoládékészítők állítanak ki. Hozzátette: a RepTár Szolnoki Repülőmúzeummal való együttműködésüknek köszönhetően a múzeumba, vagy a csokoládéfesztiválra jegyet váltók kedvezményre jogosultak a másik helyszínen.



Pálinkás Csaba, a csokoládéfesztivál főszervezője elmondta: több programmal is készülnek a gyerekeknek, például Real Games virtuális és számítógépes játéksarokkal, kézműves foglalkozással, a "Csupa csoda gyerekvilágban" több játékot is ki lehet majd próbálni, a gyerekek süteményt készíthetnek, részt vehetnek a Hortobágyi Nemzeti Park környezeti foglalkoztatóján. Joós Tamás gyermekkoncertje és a Tiszavirág Bábcsoport előadása is színesíti a programot.



A rendezvényen tortakészítő worksop, bonbonkészítő bemutató is szerepel a programok között, a Marcipán Cukrászda mesterei pedig kóstolóval egybekötött beszámolót tartanak.



Ezen kívül meg lehet majd tekinteni a retro játék- és mesekiállítást, a csokoládétörténeti kiállítást, a szolnoki ischler történetét bemutató tárlatot, valamint Katona József Dekor-álom című kiállítását.



A rendezvényen minőségi kávébemutatóval, kóstolóval, workshoppal is várják a látogatókat.



Az idei rendezvényen is lesz jótékonysági játékgyűjtés a Magyar Vöröskereszttel közösen, valamint a fesztivál első, szombati napján vért adók ingyenesen látogathatják a rendezvényt.