Kult

Edward Norton díjat kap a Camerimage fesztiválon

Ő volt a forgatókönyvírója, főszerepelője és rendezője az Árva Brooklyn című filmnek, amely a Camerimage fesztivál versenyprogramjában szerepel. 2019.10.24 00:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Edward Norton amerikai színész-rendező Krzysztof Kieslowski-díjban részesül a novemberi Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztiválon a lengyelországi Torunban - számolt be róla a The Hollywood Reporter szerdán.



Norton volt a forgatókönyvírója, főszerepelője és rendezője az Árva Brooklyn című filmnek, amely a Camerimage fesztivál versenyprogramjában szerepel. Az 50-es években játszódó film operatőre Dick Pope volt, akivel Norton A mágus című filmen dolgozott együtt először.



Színészként Norton a Legbelső félelem, az Amerikai história X és a Birdman, avagy (A mellőzés meglepő ereje) című filmért kapott Oscar-jelölést. De mások mellett a Harcosok klubja, a Holdfény királyság és A Grand Budapest Hotel című filmjeivel is sikert aratott.



Rendezőként az Ég velünk! című romantikus vígjátékkal mutatkozott be, amely egy katolikus pap, egy rabbi és gyermekkori barátnőjük közötti szerelmi háromszögről szól.



Norton a filmes pályafutásán túl társadalmi szerepet is vállal, az ENSZ biodiverzitással foglalkozó jószolgálati nagykövete.



A Három szín: Piros című filmjéért Oscar-díjra jelölt lengyel filmrendezőről, Krysztof Kieslowskiról elnevezett díjat Norton a 27. Camerimage fesztiválon veheti át. A fesztivált november 9. és 16. között tartják meg Torunban.



A Kieslowski-díjat korábban Kenneth Branagh, Jessica Lange és Gary Oldman is megkapta.



Az Árva Brooklyn című filmet a Titanic Filmfesztivál is műsorára tűzi vasárnap este a mustra zárófilmjeként Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban.