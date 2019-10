Kultúra

Oxfordban állítják ki Rembrandt műveként azonosított festményt

Noha a festmény nem viseli magán azokat a stílusjegyeket és technikai jellemzőket, amelyeket általában az ifjú Rembrandthoz kötnek, több más bizonyíték támasztja alá, hogy ő a mű alkotója.

Először állítják ki Nagy-Britanniában Rembrandt Engedjétek hozzám a gyermekeket című alkotását, amelyet tavaly azonosítottak a németalföldi mester műveként - adta hírül a BBC News.



A festményt 2014-ben egy kölni árverésen Holland iskola, a 17. század közepe címmel jegyezték. Jan Six amszterdami műkereskedő, történész Rembrandt (1606-1669), a 17. századi holland aranykor leghíresebb művészének keze munkáját vélte felismerni benne, ezért egy meg nem nevezett befektetővel együtt 1,5 millió euróért (494 millió forint) megvásárolta az alkotást.



Six közvetlen leszármazottja Rembrandt egy barátjának, akit szintén Jan Sixnek hívtak és a mester 1654-ben le is festette.



A festmény vizsgálata kiderítette, hogy a vásznat jórészt átfestették a 17. században.



Több szakértő, köztük az oxfordi Ashmolean múzeum tudósa, Christopher Brown is igazolta a festmény eredetiségét. A kép felső részére - fehér ruhában - saját magát festette meg a művész.



Noha a festmény nem viseli magán azokat a stílusjegyeket és technikai jellemzőket, amelyeket általában az ifjú Rembrandthoz kötnek, több más bizonyíték támasztja alá, hogy ő a mű alkotója.



Krisztus arca szinte teljesen megegyezik azzal, amit egy 1626-os alkotáson látni, a mű a Krisztus kiűzi a pénzváltókat a templomból címet viseli.



Az újonnan azonosított képen szereplő három nő egyikének keleti stílusú fejkendője nagyon hasonlít egy másik 1626-ban készült festmény, A zene allegóriája egyik nőalakjának kendőjére.



Azt továbbra sem tudni, hogy Rembrandt műhelyében festették-e át a képet.



A művet az oxfordi Ashmolean Fiatal Rembrandt című kiállítása keretében lehet megtekinteni februártól. Ez lesz az első jelentős nagy-britanniai tárlat, amelyik a holland mester korai korszakát, az 1624-1634 közötti évek műveit mutatja be. Kiállítják a legkorábbi ismert Rembrandt-képet, az 1624-ben festett Szemüvegkereskedőt is.



Tavaly májusban Six azzal keltett nagy feltűnést, hogy Rembrandt műveként azonosította a Fiatal férfi portréja című festményt. Rendkívül ritka, hogy a művésznek ismeretlen alkotása kerül elő.