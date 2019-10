Elképesztő sztori

Ilyen gitártörést még nem látott a rocktörténelem - videó

Ki ne ismerné a gitártöréseiről híres Hörcher Lászlót? Nos, most újra akcióba lépett, de ilyet még az angolszász heavy metal bandák sem csináltak... hogy a saját zenészük seggén verjék szét a gitárt...



Hörcher László korábban többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, 2014-ben egyszer már botrányba fulladt a produkciója. Akkor is magáról megfeledkezve kiabált, földhöz vágta a mikrofont, majd sértegette a mentorokat. De hát így szeretjük!

És akkor most nézzük meg a zenekart

Hörcher mester minden idők legnagyobb kaliberű magyar celeb botrányőse és zenekara ugyanazon a bulin, amikor a gitártörés bekövetkezett.