Programajánló

Csütörtökön kezdődik a 23. Csabai Kolbászfesztivál

Rekord mennyiségű ifjúsági csoport jelentkezett a 23. Csabai Kolbászfesztivál gyúróversenyére. A békési megyeszékhely legnagyobb fesztiválját október 23. és 27. között rendezik meg a környékén. 2019.10.19 13:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, a frisskolbász-készítő versenyen szombaton 750 csapat indul, ez a szám a helyszín adottságai miatt nem növelhető tovább. Idén viszont annyi tanuló jelentkezett, hogy az ifjúsági versenyt két nap bonyolítják le: a nyitónapon 200 óvodás és általános iskolás csapat, pénteken pedig ugyanennyi középiskolás és felsőoktatási hallgató tölt kolbászt.



A rendezvény idején készített összes kolbász körbeérné a várost; míg az eddigi fesztiválokon készített kolbászok hossza elérne Budapestig - árulta el az igazgató.



Rendeznek mangalicakolbász-készítő- és töltöttkáposzta-főző versenyt is, emellett 50 civil és nyugdíjas szervezet, nagycsaládos és hátránnyal élő csoport is összeméri kolbászgyúró tudását.



A legjobb szárazkolbászt mintegy 120 nevezett tételből választja ki a 40 tagú zsűri.



Hégely Sándor elmondta, a fesztivált 40 ezer négyzetméternyi területen rendezik meg, a sátorvárost 15 ezer négyzetméteren építik fel.



Kiegészítő rendezvényeként idén is megszervezik az Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Kiállítást, amely a délkelet-magyarországi régió legjelentősebb ilyen eseménye. Társrendezvény a dél-alföldi régió turisztikai kínálatát bemutató Turisztikai Kiállítás.



A belépődíjas rendezvényen fellép a Saragossa Band, Kowalsky meg a Vega, a Neoton Família Sztárjai, a Magna Cum Laude, a Halott Pénz és a Punnany Massif. Vasárnap családi napot tartanak, a legkisebbeket a Buborék és az Alma együttes, valamint a Napsugár Bábszínház szórakoztatja.



A fesztivált mintegy 100 ezren látogatják, egyharmaduk helyi, illetve Békés megyei lakos, de külföldről, főként Romániából és Szlovákiából, továbbá Ausztriából, Szerbiából, Csehországból és Szlovéniából is érkeznek vendégek - olvasható a fesztivál honlapján.



A részletes program a www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon nézhető meg.