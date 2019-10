Kult

Bemutatták a japán-magyar emlékbélyeget

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulójának alkalmából a Japán Posta és a Magyar Posta 10-10 bélyegből álló bélyegkisívet bocsát ki, amelyeket csütörtökön mutattak be Budapesten.



A bélyegeken a két ország egy-egy motívuma jelenik meg többek között a gasztronómiából, építészetből, népművészetből, emellett a grafikája is szemet gyönyörködtető műalkotás - mondta el Baranyi András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára az emlékbélyeg bemutatóján Budapesten.



Emlékeztetett, hogy Japán és Magyarország diplomáciai kapcsolata az Osztrák-Magyar Monarchia idején alakult ki, az idei jubileumi évet pedig mindkét ország számos eseménnyel ünnepli. Felidézte Kako japán császári hercegnő magyarországi látogatását, hozzáfűzve, hogy Áder János köztársasági elnök is ellátogat Tokióba a császár beiktatására.



A bélyegkisívből 2 bélyeg közös kiadású, tervezője Jamada Jaszuko. A további 8, azonos témájú bélyeget mindkét ország postája saját tervezésben készíttette el. A magyar bélyegeket Berta Ágnes tervezte. A japán tervezésű, közös bélyegek egyikén a magyar Országház épülete, előtérben a Dunával, míg a másik címleten a Fudzsi hegy látható.



A kisíven párhuzamosan a két ország nemzeti értékei közül 5 magyar és 5 japán motívum jelenik meg. A további bélyegeken az alföldi kamillavirágzat és a cseresznyefa-virágzás, a kalocsai népviselet és a kimonó, a gulyásleves és a szusi, valamint egy puli és egy akita kutya jelenik meg. A borítékon a japán főnixmadár képe látható kalocsai mintás motívummal, a folyamatos megújulás képességének szimbólumaként. A bélyegzőn a két ország barátságának metaforájaként a kamilla- és a cseresznyevirág indája fonódik egymásba - ismertette a motívumokat Hegmanné Nemes Sára Irén, a Magyar Posta Zrt. elnöke, hozzátéve: a kisívet 35 ezer példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta.



Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete elmondta, hogy a bélyeg dizájnötlete a különböző szimbólumok megjelenítésére két évvel ezelőtt született meg, a nemzeti értékeket így képviseli egyebek mellett a virág, a népviselet és az étel. Az októberi bélyegkibocsátással kapcsolatban hozzátette azt is, hogy Japán és az Osztrák-Magyar Monarchia 1869. október 18-án írta alá a barátsági, kereskedelmi és hajózási egyezményt.