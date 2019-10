Kenyérvilágnap

Minden nap a kenyér ünnepe, ha megbecsüljük

Minden fogyasztó számára fontos, hogy jó kenyeret tegyen az asztalra. Ennek érdekében a hazai pékek számos, különféle és egészséges terméket kínálnak mindennapos fogyasztásra.

Október 16-a kettős világnap. Egyrészt az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 1979-ben magyar javaslatra október 16-át Élelmezési Világnapnak nyilvánította. A FAO, amelynek küldetése az élelmezésbiztonság megvalósítása, célként a logóján található latin jelmondatot jelöli meg „Fiat panis" azaz, minden ember számára: „Legyen kenyér!"



Az Élelmezési Világnaphoz szorosan kötődik a Kenyér Világnapja. A Pékek Világszövetsége 2001-ben döntött arról, hogy október 16. legyen a Kenyér Világnapja is. A világnap kijelölésével a szövetség célja az volt, hogy felhívja az emberek figyelmét a világ legfontosabb élelmezési cikkére, a kenyérre és bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a jelentőségét. A Kenyér Világnapja alkalmat ad arra is, hogy a gabonát megtermelő gazdálkodók és a kenyeret sütő pékek áldozatos munkájának fontosságára is rávilágítson. Bár Magyarországon a hagyományos kenyérünnep Szent István napjához, augusztus 20-ához kötődik, az októberi kenyérünnepen a Magyar Pékszövetség is aktívan csatlakozik a világnaphoz. Fontos, hogy a Kenyér világnapján még inkább hangsúlyozzák a pékek és pékségek az általuk sütött kenyerek és pékáruk minőségét, ragadják meg az alkalmat, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét, nem mindegy hol és milyen terméket vásárolnak!



„Meg kell mutatni a fogyasztóknak, milyen a jó pékáru, mit érdemes vásárolniuk, és ezt a hazai pékek meg is teszik” – mondta Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. „Tagvállalataink kóstoltatással, nyílt napok szervezésével egész évben tesznek azért, hogy megismertessék a jó kenyeret a fogyasztókkal, hiszen nemcsak október 16-án fontos erre az alapvető élelmiszerre figyelmet fordítanunk, hanem minden nap meg kell becsülnünk azt a szaktudást, ami mögötte van.”

Fontos ugyanis, hogy a pékáruk, kenyérfélék, együtt a gyümölcs és zöldségfélékkel teszik ki az élelmiszerpazarlás legnagyobb százalékát Európában. Ennek megelőzésére pékségeinkben rendelkezésre állnak a kisebb tömegű friss kenyerek. A kiszerelések alkalmasak arra, hogy egyszemélyes háztartások vagy ahol csak kisebb mennyiségben esznek kenyeret, maradék nélkül el tudják fogyasztani a megvásárolt mennyiséget. A magyar pékségek által kínált bővülő választék a nagyobb családok számára is előnyös, hiszen többféle pékáruból állíthatják össze étrendjüket, biztosítva a változatos étkezést.



Mindazonáltal, a megszáradt kenyérből számos étel készíthető: pirítós, bundás kenyér, meleg szendvics, kenyérpuding (sütni kell, lekvárral, almával, csokival különösen finom), kenyérfelfújt (sütni kell, tojással, sonkával), kenyérsaláta (például csirkecsíkokkal és lepirított koktélparadicsommal), kenyérleves (nagyon egyszerű étel, semmi különleges hozzávaló nem kell, de mehet bele minden), máglyarakás, mákos guba. Készíthető belőle kenyérkocka, morzsa, de fasírtok és töltelékek kiváló alapanyaga is. Sőt, a kovászos uborka nélkülözhetetlen kelléke!



A Magyar Pékszövetség elnökségének tagjai számos aktivitással ünneplik október 16-án is a kenyér világnapját! Az Európa Pék évről évre termékajándékokkal népszerűsíti az egészséges pékárut óvodások, iskolások és idős- vagy szociális otthonok lakói körében. A Vela Pékség több nyíregyházi pékséggel összefogva a város főterén a Vöröskereszttel olyan emberek számára teszik elérhetővé a friss és egészséges pékárut, akik különben nem vagy csak nehezen jutnának hozzá ehhez a fontos alapélelmiszerhez. A balatonkenesei Katica Pékség vadkovászból készült kenyeret kóstoltat a fogyasztókkal, valamint bemutatják az egészséges táplálkozást segítő különleges linzerüket, amely cékla, édesburgonya, spenót és sárgarépa felhasználásával készült. A Korona Pékségben szintén kóstoltatással csinálnak kedvet a vásárlóknak, így ismertetik meg a különféle termékeiket a fogyasztókkal. A László Pékség minden évben megajándékoz egy helyi óvodát vagy iskolát, idén is egyik specialitásukkal, a friss finom kiflivel. A Gere Pékség iskolásokat fogad a kenyér világnapja alkalmából, mindent megmutatnak a gyerekeknek, hogyan lesz a búzából kenyér, akik végül finom ajándékkal térhetnek haza. A soltvadkerti Király Pékség délután interaktív beszélgetést tart, ahol betekintést nyújtanak mind azzal, ami a kenyerekkel kapcsolatos, bele értve a kovászokat, liszteket, alapanyagokat, kenyereket, de, át beszélhetjük ezekről a valós, vagy akár a tévhiteket. A Jászapáti Sütőház Kft. kétféle módon is megemlékezik a világnapokról, egyrészt karitatív tevékenységet végez, kórházaknak és idősek otthonának ajándékoznak pékárut, emellett óvodások és kisiskolások előtt is megnyitják a kapukat üzemlátogatás keretében.



A programokhoz évről-évre egyre több pékség csatlakozik, keresse minden fogyasztó a környékén a helyi pékségeket!