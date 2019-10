Programajánló

Építészeti Makett Fesztivál a Kortárs Építészeti Központban

A fesztivál a makett és a makettezés műfaján keresztül a kortárs építészet és várostervezés kérdéseit vizsgálja, emellett a makettet mint tárgyat és mint tervezői munkaeszközt felhasználva az építészet iránt érdeklődők aktív bevonását célozza meg - közölte az MTI-vel a Kortárs Építészeti Központ.



A KÉK közleménye szerint a makettfesztivál idén egyfelől az új fejlesztések lehetőségeit és megvalósítását vizsgálja, másrészt a város nyilvános makettjeit felkeresve a mindennapi hasznukat mutatja be.



A fesztivál ideje alatt a KÉK Bartók Béla út irodájában a Mi épül Budapesten? című kiállítás makettjei nyújtanak izgalmas válogatást az elmúlt két évben épült, illetve jelenleg építés alatt álló budapesti épületekből. Ismét látható lesz a KÉK Csepel Művekről készített, interaktív legómakettje is, amely a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab által fejlesztett CityScope nyílt forrású módszertan alapján készült.



Mint a szervezők kiemelik, a kiállítás mellett több kísérőprogram is várja az érdeklődőket, akik a fény-árnyék viszonyokat bemutató interaktív tárlatvezetéssel, workshoppal és köztéri "makettvadászattal" kerülhetnek közelebb a makettek világához.