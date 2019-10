Kult

Ellopták a Linda főcímzenéjét?

Kriskó Zoltán rendező beperelné a Marvelt, a Disney-t, a FOX-ot és az Apple-t is, mert úgy véli, jogtalanul használták az 1980-as években népszerű magyar televíziós sorozat, a Linda főcímzenéjét.



A sorozat zenéjét Vukán György szerezte még 1983-ban, majd le is védette azt. A zongoraművész és zeneszerző hagyatékát Kriskó kezeli, ő figyelt fel rá, hogy az 1992-től 1997-ig futó X-Men animációs sorozat intrója kísértetiesen hasonlít a magyar szerzeményre.



Kriskó úgy véli, a Linda annak idején hatalmas siker volt, így biztos benne, hogy a zene eljutott a Marvelig is. A TMZ szerint azért várt ennyit a perrel, mert 2017-ig egyáltalán nem ismerte az X-Ment, így a főcímzenét sem.



Most azt szeretné, hogy Vukán György családja a 90-es évekig visszamenőleg részesüljön a sorozat bevételeiből.

Linda

X-Men