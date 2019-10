Siker!

Magyar bronzérem a rejtvényfejtő-világbajnokságon

hirdetés

Bronzérmes lett Gyimesi Péter magyar rejtvényfejtő a németországi világbajnokságon, a junior kategóriában - közölte István György, a válogatott csapatkapitánya az MTI-vel szombaton.



A 28. Rejtvényfejtő-világbajnokságon a németországi Kirchheimban 30 ország 240 versenyzője mérte össze tudását a logikai feladványok területén. A magyar csapat tagjait a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete által szervezett válogatóversenyen választották ki - ismertette.



A legfeljebb 18 éves versenyzők között a junior kategóriában egy amerikai és egy japán fiatal mögött a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 12. osztályos tanulója, Gyimesi Péter bronzérmet szerzett - közölte István György. Hozzátette: a versenyző kiváló eredménye nem előzmény nélküli, az idén nyáron ezüstérmes lett a Közép-európai Matematikai Olimpián, a rejtvénysportban is több év kitartó gyakorlással jutott fel idén a rejtvény-vb dobogóra, és már a felnőttekkel közös rangsorban is 31. helyezést ért el.



A csapatkapitány tájékoztatott arról is, hogy a magyar válogatott - amelynek tagja volt a junior bronzérmes édesapja, Gyimesi Zoltán, valamint Horváth Zoltán és Madarassy Pál - a tavalyi bronzérem után idén az ötödik helyet szerezte meg a csapatversenyben, amelyben ezúttal az amerikai csapat diadalmaskodott.



István György kiemelte, a világversenyen - a fair play szellemében - csak olyan nyelv- és kultúrasemleges feladványok szerepelnek, mint például a közismert szudoku, ahol 1 és 9 közötti számokat kell számismétlés nélkül a megadott ábrákba beírni.



A 2020-ban Sanghajban megrendezésre kerülő következő világbajnokságra a ROE jövő tavasszal hirdeti meg a nyílt válogatóversenyét, amelyen eldől, kik képviselhetik majd jövőre a hazai színeket a világbajnokságon.