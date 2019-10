Programajánló

Egy szelet Liverpool Budapesten: Beatles-hétvége két helyszínen

Egy szelet Liverpool Budapesten szlogennel első alkalommal rendeznek Beatles-hétvégét Budapesten. Szombaton és vasárnap több külföldi vendég is fellép az Analog Music Hallban és a Hard Rock Caféban. 2019.10.04 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"A chicagói Jay Goeppner a világ első számú John Lennon-előadója, vele szombaton közös koncertet adunk az Analogban, vasárnap pedig akusztikus fellépésünk lesz vele a Hard Rock Caféban" - mondta Dobos László, a BlackBirds gitáros-énekese az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.



A magyar tribute zenekar, a BlackBirds a fesztivál egyik szervezője. Mint elhangzott, az együttes idén tizenöt éves, öt alkalommal járt már Liverpoolban, a Beatles városában, ahol több mint harminc koncertet adott a legendás Cavern Clubban. Hoffmann György, a BlackBirds dobosa kitért arra, hogy a csapat közeledik ezredik fellépéséhez.



"A Beatles zenéjét és szövegeit a mai fiatalok is ismerik és szeretik. Mi nem csupán másolni akarjuk a Beatles zenéjét, hanem a dalokat úgy eljátszani, ahogy a Beatles, amely 1966 után már nem adott koncertet, élőben tehette volna" - mondta a két zenekari tag.



Szombaton az Analogban a közönség az Abbey Road 50 című produkciót is láthatja és hallhatja: az idén 50 éves Beatles-nagylemezt Vitáris Ivánnal kiegészülve mutatja be a BlackBirds koncertszerűen. Szintén eljön a Beatles-hétvégére és előadást tart John Lennon híres sapkáinak liverpooli tervezője, Helen Anderson, valamint Szergej Radcsenko, a liverpooli Beatles Múzeum nagykövete.



A budapesti rendezvényen fellép továbbá Petruska, Czutor Zoltán, előadást tart Mikó István Jászai-díjas színművész és Márton András, a KFT együttes dobosa.



A Beatles Weekend területén egész napos Beatles Börze (korabeli lemezek, ritkaságok) mellett a magyar Beatles Múzeum - az Egri Road - boltja is várja az érdeklődőket eredeti Beatles ajándéktárgyakkal. A Vintage '52 hangszervíz és a VOX ritka és új erősítőkből és hangszerekből tart kiállítást, a Beatles-ízekre kíváncsi közönség pedig megkóstolhatja a Sgt. Pepper's Cafe and Bar ételkínálatát, illetve a Rengeteg RomKafé limitált kiadású Beatles forrócsokijait.