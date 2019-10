Kultúra

Negyvenegy kiadó a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron

Negyvenegy kiadó összesen 15-20 ezer könyvcímmel várja a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron az olvasóközönséget november 14. és 17. között. A könyves rendezvényt Határtalanul mottóval szervezik meg - közölték az MTI-vel csütörtökön a szervezők.



A legnagyobb romániai magyar könyves seregszemlének számító vásáron a közönség a kortárs magyar irodalom szerzőivel találkozhat, színházi előadásokon és koncerteken vehet részt. A vásáron 41 kiadó lesz jelen, amelyek összesen 15-20 ezer könyvcímmel várják az olvasóközönséget.



Káli Király István főszervező, a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke elmondta, hogy a kezdetekkel ellentétben ma már nem kérdés, hogy megjelenik-e magyar nyelven újabb könyv, hanem inkább az foglalkoztatja az embereket, hogy évről évre milyen újdonságok kerülnek a polcokra.



Rámutatott: Határtalanul az idei vásár mottója, amely a szó szerinti határok átívelésétől számos szimbolikus értelmezésre ad lehetőséget. "Az tény, hogy a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár túllépett a saját határain és Erdély legnagyobb magyar könyves szemléjévé nőtte ki magát" - mondta a főszervező.



Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke a kiemelt programpontokat ismertette. A vásárt a Navarra Dance tánccsoport produkciója nyitja meg, Balázs Imre József Kirándulás a felhőben címmel gyerekkoncertet ad, akárcsak a Sebő Együttes. Sebő Ferenc és zenekara nemcsak a legkisebbekre számít, mert Árdéli szép tánc című produkciójukkal az idén 60 éves Kovács András Ferenc költőt köszöntik. Ugyancsak a KAF 60 jegyében tűzik műsorra Fazekas Ernő, Márton Lóránd és Nagy Csongor előadásában Jack Cole dalait, a Marosvásárhelyen élő költő megzenésített verseit.



Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából mutatja be Bogdán Zsolt színművész a Függök ezen a zord élet-párkányon címmel népszerű Ady-estjét. Szintén a színházi program részeként mutatják be a Gyulai Várszínház produkcióját, Darvasi László Karády zárkája című monodrámáját, valamint Kálloy Molnár Péter és Rudolf Péter előadásában a Marie Jones Kövek a zsebben című produkciót.



Lesznek irodalmi estek is, az olvasóközönség többek között Darvasi Lászlóval, Grecsó Krisztiánnal, Láng Zsolttal, Németh Gáborral, Vida Gáborral, Szegő Jánossal találkozhat.



Makkai Kinga, a gyermekprogramok felelőse elmondta, hogy több mint húsz gyermekkönyv-újdonságot mutatnak be, elsősorban erdélyi kiadványokat. Két rangos magyarországi gyerekkönyvkiadó is jelen lesz a vásáron, a Cerkabella és Pagony kiadók. A gyerekek az író-olvasó találkozókon többek között Keresztesi Józseffel, Kovács András Ferenccel, Zágoni Balázzsal, Balázs Imre Józseffel, Demény Péterrel, Sikó-Barabási Eszterrel, Szőcs Margittal találkozhatnak.



Az idén is megszervezik az Olvasd el, és játssz velünk! olvasóvetélkedőt, amelyre 266 csapat jelentkezett Maros, Hargita, Kolozs és Szilágy megyékből, ami azt jelenti, hogy csaknem 800 diák elolvasta a kijelölt műveket.