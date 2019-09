Irodalom

Kolozsvári gálán vettek részt a Kárpát-medence legjobb kisiskolás mesemondói

A Kolozsvári Magyar Opera termében szervezett gálaelőadáson vettek részt szombat délelőtt azok a gyermekek és tanáraik, akik a legjobban szerepeltek országaikban a magyar kisiskolásoknak szervezett mesemondó versenyeken. 2019.09.29 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kolozsvári gálára négy felvidéki, hat kárpátaljai, hét székelyföldi, nyolc partiumi és három vajdasági gyermek érkezett. Kilencen közülük a tájegységük népviseletébe öltözve elő is adták azt a mesét, amellyel kiérdemelték azt az erdélyi és budapesti jutalomkirándulást, melynek a kolozsvári gála is része volt.



A mesemondó versenyekkel a szervezők a 160 éve született, és 90 éve meghalt Benedek Elekre, a nagy székely mesemondóra kívánták ráirányítani a figyelmet.



A gálát köszöntő Szili Katalin miniszterelnöki megbízott megemlítette: a mesemondó versenyek, melyek győztesei eljutottak a kolozsvári gálára, összesen 6500 gyermeket mozgattak meg szerte a Kárpát-medencében. Szili Katalin elmondta: Elek apó mesekincse tiszta forrásból származik, és az identitásunkhoz, a tartásunkhoz szükséges adalékokat ad, amit a gyermekek továbbvisznek.



Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a felnőttek nevében köszönte meg a gyermekeknek a meséhez való ragaszkodásukat.



A kolozsvári gálán a mesélők mellett helyi hagyományőrző gyermekegyüttesek léptek fel. A gyermekek és kísérőik a hét végén kolozsvári városnézésen, valamint játszóházi foglalkozásokon vesznek részt, hétfőre pedig Budapestre utaznak, ahol a magyar népmese napja alkalmából szervezett rendezvények vendégei lesznek, és az Országházat is meglátogatják.