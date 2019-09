Programajánló

Óriástököt állítanak ki a zalaegerszegi Kézművesek Házában

A pásztorhagyományokhoz kötődő kézműves mesterségeket és folklórhagyományokat mutatják be vasárnap a zalaegerszegi Gébárti-tó partján a Kézművesek Házában, ahol kiállítják a Pórszombaton termett 230,5 kilogrammos óriástököt is.

A Melák nevet viselő termény a Zala megyei Pórszombaton, Kiss Attila birtokán termett. A 40 négyzetméter termőterületen nevelt óriástök kerülete a 3,5 métert is meghaladja. A különleges termény Rácalmáson, az országos óriástök-versenyen második helyezést ért el, mindössze 41 dekagrammal volt könnyebb aranyérmes versenytársánál - mondta el az MTI-nek az őstermelő. Hozzátette: az idén nevelt hat óriástökből a házuk udvarán rendeztek be kiállítást.



Melákot vasárnap a Gébárti-tó mellett tartandó tökfesztiválon is bemutatják. A rendezvényen az óriás-, a lopó- és dísztökök mellett még számos őszi terményt felvonultatnak - jelezte Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézművesek Háza intézményegység vezetője.



Kitért arra is, hogy a fesztivál programjaiba nagyon sok pásztorhagyományhoz - Szent Mihály napjához - kapcsolódó programot is beépítettek és a pásztorélethez kötődő folklórhagyományokat is felidézik.



A mesterségbemutatókon a kovácsolás, a kosárfonás mellett a pásztorművészet - köztük a furulya faragás, a bicska- és késbemutató - is megjelenik. A pásztorhagyományokhoz kapcsolódik a kutyagerinc készítés és a szarvacskán ujjbáb alkotása is, amelyhez gyapjúból szőtt fonalat használnak fel.



A népi játékudvar programjai az őszi betakarítás időszakhoz kapcsolódnak: a gyermekek készíthetnek töklámpásokat, kipróbálhatják a tök nemezelését is. Lesznek kukoricaszár-játékok, megrendezik a faragott tökök versenyét, a gasztronómiai kínálat egyik különlegessége pedig a tökös golyó lesz, az édességet is a gyermekek készíthetik majd el.



A népi játszóházat vezető mesterek munkáiból kiállítás nyílik majd. Az alkotóház új részében berendezett állandó kiállításokat - Szelestey László pásztorfaragásokat felvonultató néprajzi gyűjteményét és a honfoglalás kori jurta kiállítást - is ingyenesen tekinthetik meg a látogatók.



A rendezvényt színpadi produkciók kísérik: fellép a keszthelyi Re-Folk Zenekar, a KISZÖV Senior Táncegyüttes ad műsort, a programot Dóra Áron élőszavas mesemondása zárja.