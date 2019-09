Filmajánló

Tilos lesz maszkban beülni a Joker vetítéseire az Egyesült Államokban

A 2012-es lövöldözés áldozatainak családjai a hét elején levelet küldtek a Warner Bros. stúdiónak, amelyben elítélték a filmben ábrázolt fegyveres erőszakot. 2019.09.28 01:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legnagyobb amerikai moziláncok nem fogják engedni a maszkok, jelmezek vagy játékfegyverek viselését az október elején debütáló Joker vetítésein a film megjelenése kapcsán felmerült biztonsági aggályok miatt - írja a The Guardian című brit lap online kiadása.



A több mint 600 filmszínházával az Egyesült Államok legnagyobb moziláncának számító AMC Theatres közleményében azt írta, hogy bár szabályzata engedélyezi a mozilátogatók számára a jelmezek viselését, a Joker vetítésein "tilos lesz maszkot, arcfestést vagy az arcot bármely módon eltakaró egyéb tárgyat, valamint fegyvert, illetve a többi mozilátogatót kényelmetlenül érintő bármilyen egyéb tárgyat viselni".



A Landmark Theatres a honlapján jelentette be, hogy "filmszínházaiban nem engedélyezi maszk, arcfestés vagy jelmez viselését" a Joker vetítésein.



A maszkok és jelmezek betiltásának előzménye, hogy a Colorado állambeli Aurora egyik mozijában A sötét lovag: Felemelkedés című Batman-film éjféli premierjén történt 2012-es lövöldözés áldozatainak családjai a hét elején levelet küldtek a Warner Bros. stúdiónak, amelyben elítélték a filmben ábrázolt fegyveres erőszakot, és arra buzdították a céget, hogy nyújtson anyagi támogatást a fegyveres erőszak áldozatainak megsegítésével foglalkozó csoportoknak.



A Warner Bros. válaszában azt írta, hogy a film "nem szentesíti a való életben előforduló bármilyen nemű erőszakot". Mindazonáltal a Jokert nem fogják bemutatni abban a moziban, ahol a 12 halálos áldozatot követelő lövöldözés történt.



A hetvenes-nyolcvanas években Gotham Cityben játszódó Joker-film a Batman-képregények főgonoszának eredettörténete. A Batman-filmekhez képest kis, mintegy 55 millió dolláros (16,8 milliárd forint) költségvetésből készült produkciót a Másnaposok-trilógiát forgató Todd Phillips rendezte, és a forgatókönyvet is ő írta Scott Silverrel, aki eddig egyebek mellett a 8 mérföld és a Viharlovagok szkriptjét jegyezte.



A Joaquin Phoenix főszereplésével készült filmet október 3-tól játsszák a magyar mozik.