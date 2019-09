Programajánló

Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál Budapesten

Ma veszi kezdetét a Szemrevaló Filmfesztivál Budapesten, ahol október 6-ig öt tematikus blokkban kaphatnak ízelítőt az érdeklődők a német nyelvterület filmkultúrájából. 2019.09.26 10:30 Sós Éva Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fesztivál csütörtöki nyitófilmje a Kontroll nélkül című, Ezüst Medve-díjas német dráma lesz. Németország idei Oscar-nevezett filmjének hőse a kilencéves Benni a szeretetéhes, nehezen kezelhető kislány, aki agresszív kitöréseivel folyamatosan veszélyezteti környezetét és saját magát. Pedig csak egyetlen dolgot szeretne: visszakapni az édesanyját, aki azonban lemondott róla. A vetítés után a közönségtalálkozót tartanak az édesanyát alakító Lisa Hagmeisterrel részvételével.



A német színésznő mellett több alkotó is ellátogat az eseményre: Nikolaus Leytner, A trafikos és Stefan Haupt, a Zwingli című film rendezője.



A fesztivál a februárban elhunyt Bruno Ganzról is megemlékezik, a svájci színész két korábbi és egy utóbbi filmjét, A trafikos címűt is levetítik, amelyben Bruno Ganz Sigmund Freudot alakítja.



Az idei fesztiválon öt tematikus blokkban - Határhelyzetek, Látszólag hétköznapi, Folyamatos múlt, Legendák nyomában és Hommage á Bruno Ganz - 18 filmet nézhet meg a közönség, köztük több díjnyertes alkotást. A filmekből egy szűkebb válogatást láthat a szegedi, a debreceni és a pécsi közönség is.