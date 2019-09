Programajánló

Kutatók éjszakája - Látványos kísérletek, előadások várják a látogatókat Szombathelyen

Látványos fizikai és kémiai kísérletekkel, a tudományt népszerűsítő ismeretterjesztő előadásokkal, műszaki érdekességekkel és interaktív játékokkal várja az érdeklődőket pénteken Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központ. 2019.09.26 01:30 MTI

A közönség az egyetem C épületének bejárata előtt délután négy órától este nyolcig tekintheti meg például a NapCsiga nevet viselő, napenergiával hajtott járművet, külön standokon mutatkoznak be a szombathelyi duális gépészmérnökképzésben közreműködő nagyvállalatok, de látogatható az ELTE szombathelyi asztrofizikai obszervatóriuma is.



Gaspari Gábor, az egyetem kommunikációs munkatársa beszámolója szerint a tudományokat népszerűsítő előadásokon szó lesz majd például térképészetről, a gazdaságról és a pénzügyekről, a klímaváltozás és a migráció összefüggéseiről, az ipari robotok alkalmazásáról, világító növényekről, de akár a konyhában elvégezhető kémiai kísérletekről is.



Megismerkedhetnek a résztvevők a 3D-s szemüveg használatával, készíthetnek hőkamerás felvételeket, részt vehetnek országismereti kvízjátékban, hallhatnak a mérések pontosságáról, olyan növényekről, amelyek megváltoztatták a történelmet, de szó esik majd a boszorkányokról és középkori tengeri hadviselésről, valamint a hódok életéről is.