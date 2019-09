Programajánló

Koncertekkel, térzenével, családi programokkal várja az érdeklődőket a Pécsi Napok fesztivál

A több évtizedes múltra visszatekintő Pécsi Napok fesztivál idén is számos szervezet munkájának és ötleteinek csokorba kötésével jött létre. 2019.09.25 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mások mellett Caramel, Pápai Joci, David Yengibarian, Rutkai Bori és a Parno Graszt együttes lép fel, de számos családi program és hagyományőrző műsor is várja az érdeklődőket a szeptember 26. és 29. között zajló Pécsi Napok fesztivál ideje alatt - közölte a szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) az MTI-vel.



A több évtizedes múltra visszatekintő Pécsi Napok fesztivál idén is számos szervezet munkájának és ötleteinek csokorba kötésével jött létre. A baranyai megyeszékhely őszi rendezvényének része a Tanulófesztivál, az Európai Bordalfesztivál és a Roma Fesztivál és Arad Napjának programjai - áll a dokumentumban.



A hétvégi nagykoncertek közül kiemelkedik Molnár Ferenc Caramel fellépése, aki a város főterén, a Széchenyi téren lép színpadra pénteken este, majd a Band Of Streets vidám utcazenészei szórakoztatják a közönséget.



Szombaton a nagyszínpadon zenél Pápai Joci, aki DJ Venom fellépését megelőzően énekel a megyeszékhelyen, míg a vasárnap esti órákban David Yengibarian ad koncertet a Parno Graszt fellépése előtt.



A Pécsi Napok alatt délelőttől kora estig workshopokat, előadásokat látogathatnak az érdeklődők, térzenék, hagyományőrző együttesek fellépései színesítik a programsort, s számos gyermekprogramon vehetnek részt a fesztiválozó családok.



A több mint száz programot kínáló fesztiválról bővebb tájékoztatás olvasható a www.pecsiprogram.hu internetes címen.