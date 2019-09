Programajánló

Kálmándy Mihály és Ferruccio Furlanetto is estet ad az Erkelben

hirdetés

Kálmándy Mihály 30 éves operaházi pályafutása alkalmából ad gálaestet október 5-én, Ferruccio Furlanetto pedig október 7-én várja áriaestjére az operarajongókat a budapesti Erkel Színházban.



Kálmándy Mihály gálaestjén pályája legfontosabb szerepeiből ad elő részleteket, így megidézi többek közt Figaro, Amonaro, Jago, Frank, Posa márki és Wotan alakját is. Partnere Boross Csilla, Fodor Bernadett, Köpeczi Sándor és László Boldizsár, valamint videófelvételről Rálik Szilvia lesznek, az Opera Zenekart Kovács János dirigálja - közölte a dalszínház az MTI-vel.



Kálmándy Mihály három évtizedes pályafutását precizitás és alázat jellemzi. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán diplomát szerzett bariton kizárólag cím- és főszerepekben csillogtathatta tudását gazdag pályafutása alatt. Kolozsváron Nabuccóként mutatkozott be, s a szerep egész pályafutását végigkíséri. Az olasz operairodalom jeles darabjai mellett olyan Wagner-szerepekben is emlékezetes alakítást nyújtott, mint a Hollandi (A bolygó hollandi) vagy Wotan (A walkűr), de énekelte Kékszakállút Marton Éva partnereként, és lépett fel közösen Komlósi Ildikóval, Miklósa Erikával, Edita Gruberovával, Plácido Domingóval és José Curával is.



Két nappal később Ferruccio Furlanetto áriaesttel tér vissza Budapestre. Napjaink egyik vezető olasz basszistája 1979-es scalabeli debütálása óta a világ operaszínpadainak keresett művésze, Mozart, Verdi és Muszorgszkij műveinek avatott interpretátora. A New York-i Metropolitan, a Bécsi Staatsoper, a londoni Royal Opera House, a Párizsi Opera és a moszkvai Bolsoj Színház visszatérő vendége többször fellépett a magyar fővárosban is, a Magyar Állami Operaházban legutóbb 2014-ben a Szabadság Opera Gálán láthatta a közönség.



Az idén 70 éves sztár október 7-én zongorakísérettel adja elő kedvenc áriáit többek közt a Bohémélet, A varázsfuvola, a Figaro házassága, a Don Giovanni, a Nabucco és a Don Carlos című operákból. Az Erkel Színházban partnere Natalia Sidorenko zongoraművész, a Moszkvai Állami Filharmonikus Zenekar szólistája, aki egyebek mellett a bécsi Staatsoper és a Musikverein, a moszkvai Csajkovszkij Koncertterem és a Malmői Opera rendszeres közreműködője és Furlanetto mellett számos más nemzetközi hírű operaénekes áriaestjeinek kísérője.