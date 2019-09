Programajánló

Koreai előadók mutatkoznak be Budapesten

hirdetés

Társadalmi jelenségekkel és múltfeldolgozással foglalkozó darabokat láthat a közönség koreai alkotók tolmácsolásában szeptember végén és október elején Budapesten.



A Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulója alkalmából megvalósuló programsorozat keretében narratív színház, multimédia eszközökkel operáló performansz és térspecifikus tánc is látható lesz - áll a budapesti Koreai Kulturális Központ közleményében.



Mint írják, Jaha Koo performansz-művész Cuckoo című darabja az Y generáció elszigeteltségével foglalkozik. Az előadás címét adó Cuckoo egy dél-koreai rizsfőző márka neve. A darab egyik érdekessége, hogy három beszélő rizsfőző is fellép a színpadon. Az előadásban ezeknek az intelligens eszközöknek a segítségével a művész keserédes látleletet nyújt Dél-Korea elmúlt 20 évéről, azokról a folyamatokról, amelyek a fiatalok tömeges munkanélküliségéhez, gazdasági-szociológiai egyenlőtlenséghez, elidegenedéshez vezettek. A produkció szeptember 26-án látható a Trafóban.



A Goblin Party kortárs táncformáció a Félénkség és a koreai nőiségképről szóló Ezüst kés című előadással mutatkozik be a 6. BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálén. A társulat szeptember 27-én a Nemzeti Táncszínházban, szeptember 29-én a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertjében, október 1-jén pedig a pécsi Nádor Galériában adja elő térspecifikus akcióit.



Október 1-jén és 2-án a dél-koreai kortárs színház fiatal tehetségei mutatkoznak be a Nemzeti Színházban. A Yangson Project Valami emberi című előadása Korea modern kori, konfliktusos történelmével foglalkozik. A narratív és mozgásszínházi produkciókat is létrehozó Yangson Project társulat változatos színházi nyelveken közvetíti mondanivalóját. A japán gyarmati uralom idején játszódó történetek a társadalmi környezetnek és hatalmi viszonyoknak kitett egyén lehetőségeit járják körbe. A vendégelőadás koreai nyelven, magyar felirattal látható.