Programajánló

A rendszerváltás korszakát dolgozza fel az M5 csatorna sorozata

hirdetés

A 30 évvel ezelőtt történt rendszerváltás eseményeit, előzményeit és következményeit dolgozza fel az M5 kulturális csatorna hétfő esténként látható sorozata a korszak meghatározó szereplőinek részvételével - közölte az MTI-vel Siklósi Beatrix csatornaigazgató.



Kiemelte, hogy az Ez itt a kérdés című műsor keretében hétfőn esténként látható sorozatban a 30 évvel ezelőtti történések és a rendszerváltáshoz vezető folyamatok alakítóival, főszereplőivel láthatók beszélgetések.



Az első adásban az MDF két volt elnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és a Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója idézte fel az eseményeket. A sorozat vendégei voltak továbbá Deutsch Tamás és Fodor Gábor, valamint Szűrös Mátyás is.



A szeptember 23-i adásban a rendszerváltozás kori könnyűzenei életről kérdezik a 80-as évek közepének meghatározó rockzenészeit. Az adás vendégei Menyhárt János, Nagy Feró és Waszlavik László lesznek.



A csatornaigazgató szerint a sorozatot kordokumentumnak szánják. Mint elmondta, a rendszerváltás korszaka ugyan jól dokumentált, de ennyi idő után is előkerülhetnek még nem ismert információk, történetek, események. Az is előfordulhat, hogy a sorozat vendégei harminc év távlatából esetleg más összefüggésben világítanak meg akkori történéseket.



Az M5 kulturális csatorna szerkesztőinek munkáját a rendszerváltás korszakát kutató két fiatal történész segíti.



Siklósi Beatrix megjegyezte, az adásokban felidézik majd azt is, hogy az adott témáról a műsor korábbi vendégei miként vélekedtek, az aktuális megszólalóknak így lehetőségük lesz reflektálni az elhangzottakra. "Reményeink szerint ebből izgalmas, érdekes összefüggéseket ismerhetnek meg a nézők" - jegyezte meg a csatornaigazgató.



A beszélgetéseket Horváth Szilárd vezeti, a sorozat szerkesztője Hatos Gyula, a felelős szerkesztő Regős Zoltán. Az adásokban a rendszerváltás korszakában készült fotók és filmfelvételek is megjelennek. Az Ez itt a kérdés - 30 éve kezdődött című műsor hétfőnként 21 órától látható az M5 kulturális csatornán.