Programajánló

Tizedik alkalommal rendezik meg a Psychart 24 művészeti maratont

hirdetés

Tizedik alkalommal rendezik meg a Psychart 24 művészeti maratont, amelyen pszichoszociális betegségekkel élő és egészséges emberek alkothatnak együtt 24 órán keresztül - hangzott el vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Kovács Emese a Psychart 24 szervezőbizottságának elnöke elmondta, 2009-ben nyitottak egy galériát, amelyben pszichoszociális betegségekkel élők alkotásait mutatták be; 2010-ben rendezték meg először próbaképpen, majd évről évre újra a művészeti maratont.



Pénteken déltől várják az érdeklődőket Budapesten a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai épületében, valamint a Debreceni Egyetemen, a rendezők minden szükséges eszközt biztosítanak, az elkészült alkotásokból pedig kiállítást rendeznek majd - tette hozzá a szervező.



Elmondta azt is, hogy a betegek részt vesznek a galéria működtetésében, valamint a program szervezésében és lebonyolításában is, ami erőt és önbizalmat ad nekik.



Simon Lajos pszichiáter kiemelte, a művészeti maraton egyfajta "antistigmaprogram" az előítéletek leküzdésére. A mentális betegségek jellegzetessége ugyanis, hogy a beteg magába fordul, megszűnnek az emberi kapcsolatai, izolálódik, és ha terápia után próbál visszatérni a társadalomba, nagyon sok előítélettel találkozik - mondta a pszichiáter.