Sebestyén Márta-koncert lesz a MOMKultban

A MOM Kulturális Központban ad koncertet szeptember 26-án Sebestyén Márta. Az est egyfajta áttekintése a Kossuth-díjas művész több mint négy évtizedes pályafutásának. 2019.09.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A "Hegyen földön járogatok vala..." című koncert dátuma azért is érdekes, mert Sebestyén Márta 1970-ben ezen a napon, szeptember 26-án nyerte meg a Bartók halálának emlékére rendezett népdalversenyt - mutatnak rá a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben.



Mint írják, a színpadon Sebestyén Márta segítségére lesz visszatérő zenésztársa, Andrejszki Judit (ének, csembaló), a régizene nagykövete, valamint a Hungarian FolkEmbassy népzenei formáció. Színpadra lép továbbá ifj. Szerényi Béla (tekerőlant, tárogató), Szabó Zsolt (viola da gamba), Rosonczy-Kovács Mihály (hegedű), Könczei Bálint (brácsa), Jobbágy Bence (cimbalom), Lakatos Dávid (nagybőgő), valamint Bittner Meenakshi Dóra Bharatanatyam táncművész.



A programot a Halmos Béla Program támogatásával a Philidor Intézet és a MOMKult szervezte.



Sebestyén Márta azon hazai előadóművészek közé tartozik, akik változások és változtatások nélkül a tradicionális magyar kultúrát képviselik itthon és világszerte, koncertjein életre keltve a Bartók Béla és Kodály Zoltán által gyűjtött, csaknem feledésbe merült népdalhagyományt.



Szinte nincs olyan ország, ahol az énekes ne képviselte volna a magyar kultúrát, akár szólóban, akár zenésztársaival együtt, például a Muzsikás együttessel - hangsúlyozzák a közleményben.



Minden magyarországi díjat megkapott, amit egy művész elnyerhet: Az év énekesnője (1984), Liszt Ferenc-díj (1991), Kossuth-díj (1999), Prima Primissima Díj (2003), Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt (2005). Az UNESCO Művész a békéért (UNESCO Artist for Peace) kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Olaszországban a Diploma alla Carriera és a Chinciano Fellini-díjjal ismerték el. Énekelt Az angol beteg című, több Oscar-díjjal kitüntetett filmben és a Deep Forest Grammy-díjas világzenei albumán is.