Több alkotóval is találkozhat a közönség a Szemrevaló Filmfesztiválon

Több alkotóval is találkozhat a magyar közönség a Szemrevaló Filmfesztiválon szeptember 26. és október 6. között a budapesti Művész moziban. 2019.09.21 21:30 MTI

A fesztivál vendége lesz Lisa Hagmeister, a Kontroll nélkül egyik főszereplője, valamint Nikolaus Leytner, A trafikos és Stefan Haupt, a Zwingli című film rendezője is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A német nyelvterület filmkultúrájából ízelítőt nyújtó fesztivál nyitófilmje szeptember 26-án a Kontroll nélkül című, Ezüst Medve-díjas német dráma lesz. Németország idei Oscar-nevezett filmjének hőse a kilencéves Benni. A szeretetéhes, nehezen kezelhető kislány agresszív kitöréseivel folyamatosan veszélyezteti környezetét és saját magát. Pedig csak egyetlen dolgot szeretne: visszakapni az édesanyját, aki azonban lemondott róla.



A vetítés után a közönség találkozhat az édesanyát alakító Lisa Hagmeisterrel, az október 5-i vetítés után pedig kerekasztal-beszélgetés lesz a téma magyar szakértőivel.



Jelen lesz Svájcból a Zwingli rendezője, Stefan Haupt is és Ausztriából Bruno Ganz egyik utolsó munkája, A trafikos rendezője, Nikolaus Leytner.



A Zwingli című svájci alkotás 1519-ben játszódik. A reformátor, Huldrych Zwingli néhány év alatt a feje tetejére állította egész Zürichet és a régóta rögzült értékeket. Metsző okossággal elemezte a vallási és társadalmi rendszert, ostorozta a visszásságokat, és nem félt ujjat húzni a hatalmasokkal sem. A háborúk ellenzője végül egy olyan háborúban halt meg, amelyet maga is támogatott. Az ő életét bemutató film rendezője, Stefan Haupt szeptember 30-án a 19 órai vetítés után lesz a fesztivál vendége.



A trafikos című osztrák film Robert Seethaler nemzetközi bestsellere alapján készült: megrázó történet egy fiatalemberről, aki Bécs náci megszállása idején köt barátságot Sigmund Freuddal. A híres pszichiátert az idén elhunyt Bruno Ganz alakítja. A film rendezőjével, Nikolaus Leytnerrel október 4-én, a 19 órakor kezdődő vetítés után találkozhat a közönség.



A közlemény szerint a Mások élete című film rendezője, Florian Henckel von Donnersmarck új munkája, a Mű szerző nélkül után György Péter esztétával beszélgethet a közönség.



A német festőművész, Kurt Barnert a fasiszta Németországban született, majd az NDK-ban kezdett alkotni, később Nyugat-Németországba szökött. Új stílusú képeiben a németek történelmi traumáira reflektál. A művészi útkeresés, a meghasonlás, a siker visszásságait bemutató film az egyik legnevesebb kortárs festő, Gerhard Richter életrajzának elemeiből építkezik. A filmet szeptember 28-án 19 órakor vetítik a Művész Moziban.



A Szemrevaló Filmfesztivál keretében 11 nap alatt 5 tematikus blokkban adnak ízelítőt a német nyelvterület filmkultúrájából. Az alkotásokból egy szűkebb válogatást láthat a szegedi, a debreceni és a pécsi közönség is.



A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet által nyolcadik alkalommal megrendezendő fesztiválon a filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.