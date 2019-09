Programajánló

Ma van a Színházak éjszakája

Kulisszajárásokkal, nyílt próbákkal, premierekkel és egyéb rendhagyó eseményekkel várja harmincnégy budapesti teátrum a közönséget, de számos vidéki színház is szervez programokat. 2019.09.21 07:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi színházak csaknem 200 programja, valamint a színháztörténeti séták idén is egyetlen karszalaggal látogathatók. Idén csatlakozott a budapesti rendezvényhez a Nemzeti Táncszínház, és újra szerepelnek a kínálatban a Madách Színház, a Thália Színház és a Nemzeti Színház programjai.



Az érdeklődők kipróbálhatják magukat színészmesterség és beszédtechnika órákon, láthatnak színpadtechnikai show-t és tűzzsonglőr bemutatót. A rendezvényen bemutatkoznak a színházi mesterségek, lesznek koncertek, workshopok, maszkfestés, improvizációs alkalmak, fotókiállítás, színházi társasjáték, piknik és beleshetnek a látogatók az ügyeleti naplókba.



A Katona József Színházban a 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékeznek, a Kolibri színházban Bereményi Géza megzenésített verseit adják elő és interaktív játékokat szerveznek, a Nemzeti Táncszínház kulisszajárást tart nemrég átadott épületében, a József Attila Színház bepillantást nyújt a Macskafogó című készülő musicaljébe. A Radnóti Színházban beszédtechnika óra, a Szkéné Színházban összművészeti séta, a Nemzeti Színházban nyílt nap várja a közönséget. A Madách Színházban erre az alkalomra időzítették a Once/Egyszer. című musical bemutatóját. A KÉK - Kortárs Építészeti Központ szervezésében színházi várossétákat tartanak.



Idén is számos vidéki színház csatlakozik a budapesti rendezvényhez. A Miskolci Nemzeti Színházban három előadás próbájába is beleshetnek a látogatók, a kecskeméti Katona József Színház jelmezes fotózással és interaktív hangszerbemutatóval is készül, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban gyorsöltözési játék is várja a közönséget, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban közös fagyizással kezdődik és a Mágikus Mintha színészzenekar koncertjével zárul az este, a debreceni Csokonai Színházban pedig kalandtúrával és horrorisztikus kulisszajárással is várják a közönséget.