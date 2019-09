Programajánló

Zongorakoncert, könyvbemutatók és nyitott kapuk várják az érdeklődőket Kőszegen

Liszt Ferenc fellépésének 173. évfordulójára zongorakoncerttel emlékeznek idén a Kulturális Örökség Napjaihoz kötődően Kőszegen, de megnyílnak a kisváros történelmi épületei, ősi tornyai, láthatóvá és látogathatóvá teszik a "láthatatlan kicseket is". 2019.09.20 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hétvégén olyan helyekre is betekinthetünk, amelyek évközben nem, vagy csak ritkán láthatóak - közölte Győrffy Gábor kulturális projektmenedzser.



Ismertetése szerint pénteken délután a Chernel Városi Könytárban mutatják be a Kőszeg rejtett kincsei 2019 címet viselő kiadványt, majd a Nyitott kapuk elnevezésű programsorozat keretében az Európa-házat, a felújított Zwingert, a Sgraffitós-házat, a Szemző-házat és a Festetics palotát is megtekinthetik az érdeklődők.



Szombaton az Öreg-torony, a Hősök-tornya, a Jézus Szíve templom, a volt Kelcz-Adelffy Árvaházban is várják a látogatókat, de akár Jurisics-várban is sétát tehetnek az audioguide tájékoztató rendszer ingyenes használata mellett.



Délután négy órakor kezdődik az Arany Egyszarvú Patikában Lőrincz Zoltán előadása, amely Esterházy Pál és Kőszeg kapcsolatát mutatja be.



Vasárnap délelőtt a kőszegi zsidóság nyomait követhetik Gürtler Katalin régész által vezetett séta keretében az érdeklődők, de választhatják a kőszegi evangélikus templomot vagy az Arany Egyszarvú Patikamúzeumot is, amelynek ajtói szintén nyitva állnak ezen a napon.



Szeptember 23-án hétfőn mutatják be a Zwingerben azt az új várostörténeti atlaszt, amit Kőszeg díszpolgára, Bariska István levéltáros, történész készített el.



Szeptember 24-én este hat órakor az Európa-házban Liszt Ferenc 1846. szeptember 27-i fellépésére emlékeznek, Nagy Anna zongoraművész koncertjével.