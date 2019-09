Programajánló

Gasztroszínházi előadásra várja nézőit a kecskeméti Ciróka Bábszínház

hirdetés

Kiszely Ágnes igazgató elmondta: mindössze két éve kapcsolódtak be a színházak éjszakája programsorozatba, de mivel választott előadásukat nagy érdeklődéssel fogadták nézőik, ezért most is csatlakoztak az országos kezdeményezéshez.



A színházak éjszakájára este 19 órától a Hírös Gasztroszínház Wine Tourist című improvizációs darabjával készülnek, így a nézők aktív alakítói lehetnek az előadásnak: közreműködésükkel formálódnak a karakterek, gördül tovább a cselekmény. A színészek pedig hol érzékenyen, hol kreatívan, hol pedig vidáman rögtönöznek a nézők reakcióira.



Mint mondta: maga az alapszituáció egyszerű, de ha a néző fantáziájával keveredik a dráma, a komédia és a tragédia ezer színe kel életre a játékban. A színészek a nézőktől kapott információk által újabb és újabb szituációkba kerülnek, majd ezek megoldására törekednek.



A nézők a történetbe belekeverhetik kedvük szerint a közéletet, a munkahelyi történéseket, a párkapcsolatot, a családot, tulajdonképpen bármit, ami foglalkoztatja őket nap mint nap.