Programajánló

Nyílt óra és könyvbemutató a Magyar Táncművészeti Egyetemen

Nyílt balett- és néptáncórán, valamint könyvbemutatón is részt vehetnek az érdeklődők a kulturális örökség napjai alkalmából a Magyar Táncművészeti Egyetemen szombaton. 2019.09.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az eseményen az épületbejárás mellett fotófallal, jelmezekkel és berendezett enteriőrrel várják a látogatókat, a gyerekeket is - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a program idei felhívása azokra a terekre irányítja a figyelmet, amelyek kifejezetten a szórakoztatást szolgálják, ezért ebben az évben az intézményen zajló szakmai életbe is betekintést nyerhetnek a látogatók: szeptember 21-én három nyílt órát nézhetnek meg az egyetemre érkezők.



Szombaton 9, 10, 11, 14 és 15 órakor tartanak épületbejárást. A nyílt órákat a B épületben, az Ifj. Nagy Zoltán Színházteremben rendezik meg, 9 órától 10 óra 30 percig és 14 órától 15 óra 30 percig balettórán, 10 óra 45 perctől 12 óra 15 percig néptáncórán vehetnek részt a látogatók.



Az esemény kísérőprogramjaként 14 órakor tartják Lázár Antal Kossuth-díjas építész könyvének bemutatóját, jó idő esetén a C épület tetőteraszán.



Lázár Antal a Magyar Építőművészek Szövetségének volt főtitkára, majd elnökhelyettese, a Műegyetem építészmérnöki karának volt dékánja és tanszékvezetője, a kortárs építészet meghatározó alakja, aki a Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai, C épületét is tervezte.



A rendezvényre a Columbus utcai bejáraton várják a látogatókat.