Programajánló

Színházak éjszakája - Gazdag program Miskolcon

hirdetés

Gazdag programmal készül a Színházak éjszakájára a Miskolci Nemzeti Színház, szombat este 8 órától éjfélig lehetősége lesz a közönségnek betekinteni a teátrum kulisszái mögé, ahol nyílt próbákkal, színházi titkokkal és meglepetésekkel várják az érdeklődőket - tájékoztatta a teátrum az MTI-t.



A színház közlése szerint három előadás próbájába is beleshetnek a látogatók. A Kamaraszínházban A legkisebb boszorkány című zenés mesejáték mutatkozik be, amelynek színes látványvilága nem csak a gyermekeknek lesz izgalmas. Szabó Attila rendező bevezeti a közönséget az előadás-készítés folyamatába, a színészek pedig néhány jelenettel is megörvendeztetik az érdeklődőket.



A Don Juan próbái is zajlanak színházban, a Szőcs Artur rendezésében készülő előadásba szintén betekinthetnek a látogatók.



A Katona József Színház rendezője, Székely Kriszta először dolgozik Miskolcon, Edward Albee Nem félünk a farkastól című drámáját rendezi a Játékszínben. Ebből is láthatnak néhány részletet szeptember 21-én az érdeklődők. Az előadás megtekintése 16 éven felülieknek ajánlott.



Megnyílik ezen az estén a festőtár is a látogatók előtt, Slárku Anett a díszlettervezés rejtelmeibe avatja be a közönséget.



Idén sem marad el az igazgatói fogadóóra: Béres Attila igazgatótól bármit kérdezhetnek a nézők.



A program zárásaként Lajos András és a színház művészeinek zenés-verses produkciója vár mindenkit a Nagyszínházban. A színnművész rímbe szedte a 196. évad előadásait, látványos show-val és a hagyományokhoz hűen közös énekléssel zárul majd az este.



A színház tájékoztatása arra is kitér, hogy a programokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.