Kulturális örökség napjai - Könyvtárlátogatás, világörökségi programok Pécsen

Pécsen a világörökségi helyszíneken török kori séta, zenével és színjátékkal kísért temetési menet és flashmob is lesz, emellett könyvtárlátogatásra, levéltári sétára és kiállításra várják a látogatókat a kulturális örökség napjain, szeptember 21-én és 22-én.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. tájékoztatása szerint a Cella Septichora Látogatóközpontban az érdeklődők zenével és színjátékkal kísért temetési menet résztvevőiként követhetik végig egy gazdag római kori polgár ünnepélyes búcsúztatását. A rendhagyó idegenvezetés során megelevenednek a római temetési szertartás fontosabb részei, a lakóháztól a forumon át egészen a sírkamráig. Az Ave pia anima! - Isten veled, drága lélek! című program szeptember 21-én több időpontban, 13, 15 és 17 órakor látható.



A különleges délutáni séta után este igazi közösségi élmény várja az érdeklődőket: a világörökségi flashmobon több száz apró lámpa segítségével közösen rajzolhatják ki Pécs és a világörökség jelképeit a résztvevők. Szeptember 21-én este fél hétkor a Szent István térről küldhető fel az UNESCO világörökség és a krisztogram fénye a magasba. A látványos megmozdulást drónfelvétel örökíti meg.



Pécs napjainkban is látható török kori épületeit, valamint rejtett emlékeit ismerhetik meg a Séta a török korban című program résztvevői. A vezetett séta szeptember 22-én 16 órakor indul a Középkori Egyetemtől. Az eseményen az adott helyszínre érvényes jegy megvásárlásával lehet részt venni, a tárlatvezetés ezúttal ingyenes.



A Pécsi Tudományegyetem az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a kezelésében lévő Klimo Könyvtárban szeptember 21-én ingyenes épületlátogató napon várják vendégeiket, emellett az egyetemtörténeti állandó kiállítást is megnézhetik a látogatók. Ezen a napon ingyenesen tekinthető meg az Öttorony - A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig című tárlat és a Somogyi Ferenc-emlékkiállítás.



A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára szeptember 21-én, szombaton sétára hívja a látogatókat, akik a családtörténet-kutatással ismerkedhetnek meg, emellett az érdeklődők az úttörőmozgalom baranyai vonatkozásairól is átfogó képet kaphatnak, valamint a polgári kori pécsi szórakozás színhelyeit is megismerhetik korhű dokumentumok segítségével.



A kulturális örökség napjainak baranyai programjairól bővebb tájékoztatás olvasható az oroksegnapok.hu, a lib.pte.hu és a zsn.hu honlapokon.