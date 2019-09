Gyász

Elhunyt Daniel Johnston amerikai énekes-dalszerző

A zenész szerdai halálát menedzsere, Jeff Tartakov közlése szerint szívroham okozta, de egész életét végigkísérték egészségügyi problémái, mániás depressziója. Különcsége is legendás volt - írta a The Guardian.



Zenei pályafutása a nyolcvanas évek elején kezdődött, ismertséget úgy szerzett magának, hogy az austini utcákon saját kazettás házi felvételeit osztogatta az embereknek. 1981 és 2012 között összesen húsz anyagot készített, ezek többsége eleinte csak kazettán jelent meg.



Bár ő maga soha nem futott be igazán, és nem lett szélesebb körökben népszerű, számos csodálója volt az amerikai underground színtéren, köztük Kurt Cobain, Beck, Ezra Furman, Tom Waits, Jeff Tweedy vagy a Simpsons rajzfilmsorozat alkotója, Matt Groening. Sokáig visszautasította, hogy nagy kiadóhoz szerződjön - az Elektrának azért mondott nemet, mert a hozzájuk tartozó Metallicát Johnson sátánistának tartotta. Volt, hogy letartóztatták, mert a New York-i Szabadságszobrot több száz keresztény hal motívummal graffitizte le. 1994-ben az Atlantic Recordshoz került, de az áttörés ott sem sikerült.



2005-ben dokumentumfilm készült róla Jeff Feuerzig rendezésében Daniel Johnston találkozása az ördöggel címmel. Az alkotás a 2006-os Sundance fesztiválon rendezői díjat kapott és Oscarra is jelölték. Daniel Johnston képregényeket is írt.