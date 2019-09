Kultúra

Mundruczó-előadással nyílik a szarajevói színházi fesztivál

A Mundruczó Kornél rendezte Látszatélet, a Proton Színház előadása nyitja meg szeptember 28-án a szarajevói MESS nemzetközi színházi fesztivált - közölték a szervezők kedden a Klix.ba boszniai hírportál beszámolója szerint.



Nihad Kresevljakovic, a fesztivál vezetője sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a Látszatélet nagyszabású és látványos előadás, rendezője pedig személyesen is részt vesz a megnyitón. A dokumentumdráma egyebek mellett a sors és az eleve elrendeltség kérdésével foglalkozik.



Szeptember 28. és október 4. között a versenyprogramban 12 országból 21 előadást láthat a közönség. Bemutatják a montenegrói Zetski dom Királyi Színház Tőke című előadását is, amely Karl Marx írásának felhasználásával készült Urbán András rendezésében.



Az előadások mellett könyvbemutatókat, beszélgetéseket és performanszokat tartanak, továbbá minden délután gyermekszínházi előadásokkal várják a legkisebbeket.



Az egyhetes seregszemlére egyebek mellett Görögországból, Belgiumból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból és a térség országaiból érkeznek előadások.



A keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a MESS a hagyományokhoz híven az éppen aktuális társadalmi kérdésekkel és témákkal foglalkozik. A szervezők arról is tájékoztattak, hogy a fesztivál anyagi gondokkal küzd, emiatt nem tudtak meghívni minden olyan előadást, amelyet szerettek volna, de reményüknek adtak hangot, hogy az ország vezetése a jövőben több forrást biztosít a kultúra támogatására.